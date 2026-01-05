A segunda-feira, 5, da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 marca o início da segunda rodada, com a conclusão da primeira. Assim, o dia de Copinha promete a estreia da potência Palmeiras e do Fluminense, pentacampeão do torneio.
Na Arena Barueri, o Palmeiras inicia sua campanha na competição às 19h30, diante do Monte Roraima, pelo Grupo 27. Em Santana de Parnaíba, o Fluminense também faz seu primeiro jogo no torneio. O Tricolor encara o Água Santa às 21h30.
Enquanto isso, outras chaves já avançam para a segunda rodada. Os grupos 2, 4 e 14, que começaram na sexta-feira, 2, voltam a campo nesta segunda, com possibilidade de definição antecipada.
Grêmio e Votuporanguense, no Grupo 2, Mirassol e Sport, no Grupo 4, e a Ponte Preta, no Grupo 14, podem assegurar a classificação em caso de nova vitória, após vencerem na estreia.
Onde assistir à Copinha nesta segunda, 5
Grupo 2 (Votuporanga) – 2ª rodada
- 16: Galvez-AC x Grêmio-RS (X Sports)
- 18h15: Votuporanguense-SP x Falcon-SE (YouTube Paulistão)
Grupo 4 (Bálsamo) – 2ª rodada
- 18h30: Mirassol-SP x Linense-SP (YouTube Paulistão)
- 20h45: Forte-ES x Sport-PE (X Sports)
Grupo 14 (Patrocínio Paulista) – 2ª rodada
- 13h: Meia-Noite-SP x Ponte Preta-SP (YouTube Paulistão)
- 15h15: Real-RR x Coritiba-PR (YouTube Paulistão)