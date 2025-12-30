A 56ª edição da Copinha começa nesta sexta-feira, 2 de janeiro. Ao todo, 128 equipes, divididas em 32 grupos, disputam a competição com final tradicionalmente realizada no Pacaembu, dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta edição, contará com alguns nomes chegam ao torneio já cercados de expectativa. Assim, PLACAR separou as principais promessas; confira.

Paulinho – São Paulo

No São Paulo, o principal nome é Paulinho, atacante que chega à Copinha como uma das referências técnicas do elenco. Com histórico de protagonismo nas categorias de base e presença constante em decisões recentes do clube, entra no torneio em seu último ano de elegibilidade como juvenil.

Internamente, o clube trata a competição como etapa final de avaliação antes de uma eventual incorporação definitiva ao elenco principal.

Gui Amorim – Corinthians

No Corinthians, o destaque é o meio-campista Gui Amorim, de 17 anos. Titular recorrente nas equipes sub-17 e sub-20, o jogador se consolidou como organizador do jogo, com boa leitura de espaço, capacidade de aceleração curta e chegada ao ataque.

A Copinha representa, para ele, o primeiro grande teste sob pressão nacional, em um ambiente que costuma acelerar processos de promoção no clube.

Luis Pacheco – Palmeiras