A Copa São Paulo de Futebol Júnior já conhece os seus 16 melhores times. As disputas das oitavas de final acontecem desta sexta-feira, 16, até sábado. A grande final está marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

O grande jogo dessa fase é o confronto entre Cruzeiro e Santos, dois favoritos ao título da competição. O Cabuloso fez uma campanha irretocável até aqui, com cinco vitórias em cinco jogos. O Alvinegro Praiano também teve a mesma campanha do Cruzeiro, com destaque para a goleada por 4 a 1 contra o bom time da Ferroviária no último jogo da equipe.