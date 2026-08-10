Bolívar e São Paulo fazem o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na próxima terça-feira, 11. O Tricolor paulista chega ao confronto invicto, com três vitórias e três empates. Já o maior campeão boliviano eliminou o Grêmio nos playoffs após queda precoce na Libertadores.

“Acredito que era um grupo difícil, com adversários de bom nível técnico. Fizemos tudo o que estava dentro das nossas possibilidades e criamos bastante chances de gols ao longo dos jogos. Talvez tenha faltado um pouco mais de atenção nos momentos importantes e vamos corrigir isso.”, analisa Robson Matheus, volante do Bolívar conhecido por ser filho de pai brasileiro e mãe boliviana, em entrevista a PLACAR.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericana)

Entre tropeços e triunfos, os Celestes acumulam retrospecto positivo contra equipes do Brasil, em 2026 — especificamente, contra tricolores:

Bolívar 2×0 Fluminense (fase de grupos, Libertadores);

Fluminense 2×1 Bolívar (fase de grupos, Libertadores);

Bolívar 3×2 Grêmio (playoffs, Sul-Americana);

Grêmio 0x1 Bolívar (playoffs, Sul-Americana).

“O futebol daqui tem evoluído e estamos cada dia mais preparados para enfrentar os clubes do continente, com mais chances de bons resultados”, avalia Robson, que atua no país vizinho desde 2023. “Nasci na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, mas morei em São Paulo e Belo Horizonte, pois atuei nas categorias de base de Palmeiras, Ibrachina e Cruzeiro.”

Conexão Brasil–Bolívia

O meio-campista de 24 anos conta que, ao deixar o período de formação e ainda sem contrato, o pai incentivava o início de carreira de jogador no Brasil. No entanto, foi na Bolívia que a possibilidade de atuar como profissional surgiu. A princípio, no Always Ready e, desde 2025, no maior campeão boliviano, o Bolívar. “A diferença é que aqui o futebol é um pouco mais lento que o brasileiro, que hoje tem um ritmo e uma intensidade mais fortes”, pondera.

Com o tempo, a escolha de Robson rendeu fruto: ele passou a ser convocado pela seleção do país de origem. Inclusive, esteve em campo na vitória boliviana sobre a seleção brasileira, no último jogo da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2026. Infelizmente, a classificação para o Mundial não veio. Mas, o objetivo não fugiu de vista: “É sempre uma honra e um orgulho representar o meu país. Minha meta é um dia ajudar a levar a Bolívia para uma Copa do Mundo novamente.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Robson Matheus de Araujo 🇧🇴 (@rmatheus_10)

Sobre retornar ao país de formação, ele também não titubeou: “O sonho de todo menino é um dia poder jogar em um time da Séria A do futebol brasileiro e eu não sou diferente. Se um dia tiver essa oportunidade, será com um prazer enorme.”

Robson x tricolores

Pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores, o Bolívar bateu o Fluminense por 2 a 0, em La Paz, com os dois gols anotados por Robson Matheus. Algumas semanas depois, as equipes se reencontraram no Maracanã, onde os cariocas deram o troco por 2 a 1, em jogo tenso.

“Acho que a altitude, de alguma forma, acaba nos ajudando, pois estamos ambientados e acostumados a atuar aqui. Isso faz com que a gente consiga aproveitar os jogos em casa da melhor forma e levar uma boa vantagem para os jogos de volta, quando possível”, explica o meio-campista.

Após eliminação na Libertadores, o Bolívar teve pela frente o Grêmio, equipe sobre a qual ficou ainda mais clara a estratégia exposta por Robson — que marcou na vitória por 3 a 2 em casa, além de ter participado da jogada do gol de Dairon Asprilla, na arena do rival.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CONMEBOL Sudamericana (@sudamericana)

Com isso, a expectativa para o duelo contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Sula, é a melhor possível: “É sempre bom enfrentar um time brasileiro, até pela grandeza deles. Temos confiança e fé que podemos dar o nosso melhor e buscar a classificação”, projeta Robson.

O jogo entre Celestes e os Tricolores ocorre às 21h30 desta terça-feira e terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+. A volta está prevista para 18 de agosto, também às 21h30, no MorumBIS.