Na última quinta-feira, 13, o Cienciano aplicou sobre o Botafogo a maior goleada sobre uma equipe brasileira, em torneios organizados pela Conmebol. Metade dos seis gols contra Alvinegro saíram dos pés de Matías Succar, atacante peruano que, entre abril de 2024 e fevereiro de 2026, não balançou as redes.
A carreira de Matías Succar
Juan Matías Succar Cañote, 27, nasceu em Lima, capital peruana. Apesar de jogar como atacante, ele começou a jornada futebolística como goleiro em 2006, no Country Club Villa. No entanto, migrou para a lateral-esquerda e em seguida para o meio-campo. Aos 14 anos, tranferou-se para a Academia Cantolao, clube onde finalmente passou a atuar como atacante.
Três anos mais tarde, chegou ao Desportivo Municipal, de Lima, clube pelo qual se profissionalizou aos 18 anos. A estreia na nova categoria ocorreu pelo Campeonato Peruano contra a Universidad de San Martín, time pelo qual atuava o irmão mais velho dele, Alexander Succar. Matías começou no banco, entrando aos 23 minutos do segundo tempo, no momento no qual Alexander também era substituído.
Entre 2018 e 2019, foi emprestado ao Unión Comercio, onde marcou 5 gols em 25 jogos. No retorno ao Deportivo, fez mais três gols em 16 parrtidas, ajuidando a equipe a escapar do rebaixamento.
Entre 2021 e 2022, atuou internacionalmente pelo LASK, e pelo Juniors OÖ, ambos da Áustria, além de passagem pelo Teplice, da Tchéquia.
No retorno ao Peru, jogou pelo Carlos A. Mannucci e, em 2024, chegou ao Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais e populares do país. No entanto, amargou o longo período citado acima sem marcar gols. Assim, acabou emprestado ao Cienciano no início do ano, onde recuperou o bom futebol. Até o momento, ele anotou 12 gols: nove, pela Liga 1 (como o Campeonato Peruano passou a ser chamada a partir de 2029), e três pela Copa Sul-Americana.
Curiosamente, apesar do período em branco, Matías foi convocado para a seleção do Peru pela primeira vez em dezembro de 2025, em amistoso contra a Bolívia, no qual os peruanos venceram por 2 a 0.
Botafogo x Cienciano
O segundo jogo das oitavas de final da Sul-Americana entre Botafogo e Cienciano acontece nesta quinta-feira, 20, às 21h 30 do horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca precisa ganhar por cinco gols de diferença para levar o duelo aos pênaltis.
O jogo terá transmissão exclusiva da Paramount+.