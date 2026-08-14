Na noite desta quinta-feira (13), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, o Cienciano-PER aplicou uma goleada histórica sobre o Botafogo por 6 a 1, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time carioca, que chegou ao Peru ostentando uma campanha invicta e a liderança de seu grupo, foi completamente dominado desde o apito inicial e viu os donos da casa construírem uma vantagem de quatro gols em apenas 34 minutos de bola rolando.
Apagão alvinegro e atropelo peruano
A história da partida foi definida por um primeiro tempo desastroso da defesa botafoguense. Explorando as pontas e os passes longos, o Cienciano abriu o placar aos 17 minutos, quando Succar mergulhou de cabeça após cruzamento. A desorientação brasileira ficou evidente e, aos 26, Bandiera ampliou em lance validado pelo VAR. Apenas três minutos depois, o goleiro Warleson rebateu mal um cruzamento e Succar não perdoou, marcando o terceiro no rebote. O nocaute veio aos 34 minutos com Martinich, que acertou um chutaço de canhota na gaveta, forçando a comissão técnica do Botafogo a fazer duas substituições antes mesmo do intervalo em uma tentativa desesperada de estancar a sangria.
Esperança efêmera e controle mandante
Na volta para a segunda etapa, o Botafogo ensaiou uma reação imediata. Aos 49 minutos, Matheus Martins cobrou falta com perfeição, superou a barreira e diminuiu o prejuízo com um golaço. O tento deu um breve fôlego aos visitantes, que quase marcaram o segundo com Arthur Cabral finalizando rente à trave aos 57 minutos. No entanto, a eficiência do Cienciano voltou a ditar o ritmo. Aos 62 minutos, em uma bela troca de passes, Bandiera recebeu com espaço e bateu no contrapé de Warleson para anotar o quinto gol peruano, jogando um balde de água fria em qualquer chance de recuperação carioca.
Hat-trick e desfecho melancólico
Com o adversário entregue e registrando um volume ofensivo esmagador de 23 finalizações contra apenas 5 do Botafogo, o time da casa ainda encontrou espaço para mais. Aos 77 minutos, Souza puxou contragolpe pela direita e cruzou na medida para Succar, de cabeça, marcar o seu terceiro gol no jogo e o sexto do Cienciano. Na reta final, o Botafogo ainda teve um gol de Edenilson anulado por impedimento nos acréscimos, selando uma noite para ser esquecida. Com o resultado elástico, o clube peruano garante uma vitória contundente e segue vivo com moral na fase de oitavas de final, enquanto o Botafogo perde sua invencibilidade e precisará recolher os cacos na competição continental.