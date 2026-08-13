O Vasco da Gama pressionou, criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu sair do zero contra o Olimpia na noite desta quinta-feira (13). Em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, disputada em São Januário, o Cruzmaltino esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Gastón Olveira e na própria falta de pontaria, amargando um empate em 0 a 0 diante de sua torcida.

Pressão cruzmaltina e muralha paraguaia

O primeiro tempo foi de amplo domínio do time comandado por Pedro Emanuel. Desde os minutos iniciais, o Vasco impôs seu ritmo e encurralou o Olimpia no campo de defesa. Aos 17 minutos, Pumita bateu cruzado após cobrança de falta e exigiu a primeira grande intervenção de Gastón Olveira. O goleiro paraguaio logo se tornaria o grande protagonista da etapa inicial.

A blitz vascaína continuou com finalizações de David e Nuno Moreira, ambas parando nas mãos seguras do arqueiro visitante. A melhor chance veio aos 42 minutos, quando Thiago Mendes puxou um contra-ataque rápido e serviu Rojas. O meia bateu colocado de fora da área, mas Olveira voou para fazer uma defesa plástica e garantir o placar zerado antes do intervalo.

Queda de ritmo e chances desperdiçadas

Na volta para o segundo tempo, o panorama do jogo se manteve, mas com o Vasco apresentando um leve desgaste físico e menor inspiração criativa. Adson, logo aos seis minutos, teve a chance ao ficar com a sobra na entrada da área, mas finalizou à esquerda do gol. O técnico Pedro Emanuel tentou dar novo fôlego à equipe com as entradas de Spinelli, Marino Hinestroza e Lucas Piton, buscando furar o forte bloqueio defensivo do Olimpia.

Apesar das mudanças, o Cruzmaltino encontrou mais dificuldades para infiltrar na área adversária. A grande oportunidade da etapa final aconteceu já nos acréscimos, aos 46 minutos. Lucas Piton encontrou Spinelli livre dentro da área, mas o centroavante finalizou torto, desperdiçando a chance de ouro de garantir a vitória em casa. No último suspiro, Zuccarello ainda tentou de longe, mas Olveira, sempre ele, defendeu em dois tempos.

Decisão em Assunção

Com o empate sem gols no Rio de Janeiro, a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana segue totalmente aberta. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em Assunção, no Paraguai. Quem vencer avança na competição continental para enfrentar o ganhador do duelo entre River Plate e Santa Fé.