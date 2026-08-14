Em uma noite de muita transpiração e marcos históricos na Vila Viva Sorte, o Santos derrotou o Macará por 2 a 1 nesta quinta-feira (13), no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe foi surpreendido logo nos minutos iniciais, mas impôs seu ritmo para buscar a virada com gols de Gabriel Barbosa — que chegou à marca de 100 tentos pelo clube — e Willian Arão, ambos com participação direta de Neymar. O resultado dá ao time paulista a vantagem do empate para o confronto decisivo no Equador.

Susto precoce e a marca histórica do artilheiro

O roteiro da partida começou tenso para os donos da casa. Logo aos cinco minutos, após cruzamento de Viera pela direita, Posse desviou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os equatorianos. Atrás no marcador, o Santos assumiu o controle absoluto da posse de bola, chegando a registrar 75% de domínio, mas esbarrava na forte retranca do Macará. A paciência alvinegra só foi recompensada nos minutos finais da primeira etapa. Aos 43, Neymar encontrou espaço na meia central e deu um toque de primeira magistral para Gabriel Barbosa. O camisa 9 bateu na saída do goleiro Rodríguez, empatando o jogo e celebrando seu 100º gol com a camisa santista.

Gols anulados, milagres e a virada suada

O segundo tempo se transformou em um verdadeiro teste para os nervos da torcida na Vila Belmiro. O Santos voltou pressionando e chegou a balançar as redes duas vezes com Gabigol, mas ambos os lances foram invalidados por impedimento após longa revisão do VAR. Quando a arbitragem não intervinha, o goleiro Rodríguez aparecia como herói do Macará, operando um milagre duplo aos 18 minutos em finalizações de João Schmidt e Barreal. A insistência, porém, quebrou a barreira equatoriana aos 31 minutos. Neymar cobrou escanteio rasteiro na primeira trave e Willian Arão, improvisado na zaga pelo técnico Cuca, apareceu livre para desviar de pé direito e decretar a virada.

Após o gol da vitória, o clima esquentou no gramado, resultando em uma série de cartões amarelos para conter os ânimos de ambas as equipes. Com o apito final e o placar de 2 a 1 garantido, o Santos agora viaja com a vantagem. O jogo de volta, que definirá quem avança na competição, está marcado para a próxima quinta-feira, dia 20, no Equador.