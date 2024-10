Diniz segue sem vencer no comando do Cruzeiro; veja números

Cruzeiro e Lanús empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira, 23, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O resultado representou a manutenção da sequência ruim no início do trabalho de Fernando Diniz.

Além do empate diante do Lanús, o técnico teve o trabalho botado em teste outras quatro vezes. Na estreia, empatou com o Libertad, pela volta das quartas da Sul-Americana, e acumulou uma derrota e dois empate em jogos do Brasileirão.

O Cruzeiro, nesse período, ainda passou por um momento de assimilação tática. Partida a partida, o estilo de jogo de muita mobilidade e construção desde a própria área ficou mais evidente.

A mudança ficou ainda mais clara por obrigar o goleiro Cássio a trabalhar mais com os pés. Já experiente, o arqueiro que construiu sua carreira sem essa característica passou a arriscar passes mais difíceis, pressionado pela defesa.

Em números, o trabalho tinha pontos positivos, apesar dos resultados não conquistados. Contra Libertad, Vasco, Fluminense e Bahia, a equipe, apesar dos três gols feitos, já havia criado 10 chances claras, segundo o Sofascore.

Nesses quatro jogos anteriores, outros números chamaram a atenção. Mesmo com a ideia mais clara de ter a bola, posse média haviado sido de 51,2%. Um dado que também chama a atenção é a quantidade de chutes: foram 45 realizados, contra 61 sofridos.

Em estatísticas gerais, o aproveitamento é de 26,6%. Além disso, foram quatro gols marcados e cinco sofrido no início do trabalho, o que representa média de 0,8 bolas na rede a favor.