Cruzeiro e Lanús empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira, 23, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O gol cruzeirense foi de Kaio Jorge, enquanto o time da Argentina marcou com Ramiro Carrera.

Desde o primeiro minuto, o rumo que o jogo tomaria ficou claro. Do lado mandante, ter a bola foi a realidade. Cientes disso, os argentinos ajustaram a marcação sem proporcionar muitos espaços nas costas da defesa.

Com essa estratégia, o impacto inicial da festa da torcida foi freado. Nessa linha, o Cruzeiro levou perigo apenas aos 18 minutos, em finalização de Álvaro Barreal, que desviou na defesa grená e levou perigo.

No entanto, aos 28 da etapa inicial, foi a vez do Lanús assustar. No rebote de um cruzamento proveniente de falta na intermediária, a bola sobrou para Walter Bou, que dominou no peito e finalizou para marcar. O gol, porém, foi anulado por impedimento no início da jogada.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, a Raposa voltou a animar as arquibancadas. Depois de drible curto, Matheus Henrique arriscou de fora da área em chute que levou perigo ao gol defendido por Nahuel Losada.

Para a etapa final, o Cruzeiro voltou com mudanças, trocando o zagueiro Lucas Villalba pelo meia Mateus Vital. A alteração não demorou a surtir efeito, com mais volume de jogo, que terminou em gol de Kaio Jorge, aos 5 minutos do segundo tempo.

A melhoria, no entanto, não seguiu e o time da Argentina voltou para a partida. Fazendo jus ao nível crescente, o Lanús empatou aos 27 minutos, em cabeceio de Ramiro Carrera após escanteio cobrado por Marcelino Moreno.

Com o empate, não demorou para que o Cruzeiro buscasse voltar a pressionar. O encaixe, no entanto, não permitiu um maior volume e o Lanús seguiu confortável com o resultado.

Agora, sem vantagens para a partida de volta, a eliminatória está em aberto. Na próxima quarta-feira, 30, as equipes se enfrentam novamente, na Argentina, para definir quem avança à final contra o vencedor de Corinthians e Racing.

