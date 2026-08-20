O Atlético-MG viveu uma noite de puro teste cardíaco nesta quarta-feira, 19, na Arena MRV. Em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Galo empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino.

A vaga, que parecia caminhar para as cobranças de pênaltis, foi decidida de forma dramática nos acréscimos, com um gol salvador de Tomás Cuello, ex-Bragantino, e uma defesa milagrosa do goleiro Everson no último segundo, selando o passaporte alvinegro para a próxima fase.

O Galo enfrentará na próxima fase o ganhador do confronto entre Santos e Macará-EQU na quinta-feira, 20, às 19h (de Brasília). O Peixe venceu o jogo de ida por 2 a 1 na Vila Belmiro.

Pressão paulista e castigo antes do intervalo

Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Atlético-MG adotou uma postura mais cautelosa no início, enquanto o Massa Bruta se lançou ao ataque precisando reverter o placar. O grande nome da primeira etapa foi o goleiro Everson, que frustrou as investidas dos visitantes com defesas espetaculares, voando para espalmar o chute de Lucas Barbosa e buscando na gaveta a cobrança de falta de Juninho Capixaba.

No entanto, a insistência do Bragantino foi recompensada no apagar das luzes do primeiro tempo. Aos 52 minutos, Lucas Barbosa encontrou espaço e tocou para o meio da área, onde Eric Ramires apareceu para encher o pé e inaugurar o marcador, igualando o placar agregado e colocando fogo na eliminatória.

Reação rápida e roteiro imprevisível

A volta do vestiário mostrou um Galo mais incisivo. Logo aos nove minutos da etapa complementar, Maycon aproveitou uma sobra de escanteio e chutou firme para empatar a partida, devolvendo a vantagem do empate no agregado aos donos da casa. O jogo passou a ser um duelo de xadrez, com o Atlético tentando administrar a posse de bola e o Bragantino buscando alternativas no banco de reservas.

A entrada de Eduardo Sasha mudou o panorama para os paulistas. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio e desvio de Barbosa, o atacante apareceu livre para marcar de cabeça, fazendo 2 a 1 para o Bragantino e encaminhando a decisão da vaga para as penalidades máximas.

‘Lei do ex’ apagar das luzes

Quando as arquibancadas da Arena MRV já se preparavam para a tensão dos pênaltis, a estrela de Tomás Cuello brilhou. Aos 49 minutos, o argentino ganhou uma dividida no meio-campo, arrancou em velocidade até a área adversária e bateu cruzado, marcando o gol de empate que explodiu a torcida atleticana.

Ainda havia tempo para um último susto. No minuto final dos acréscimos, Eduardo Sasha teve a chance de forçar novamente os pênaltis, mas parou em um verdadeiro milagre de Everson, que garantiu o 2 a 2. Com o resultado heroico, o Atlético-MG avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana, mantendo vivo o sonho do título continental.