O São Paulo reencontrou o caminho das vitórias no momento mais decisivo da temporada. Na noite desta terça-feira (18), o Tricolor superou o Bolívar por 3 a 1 no Morumbis, em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após amargar um jejum de triunfos que durava desde o final de maio, a equipe paulista soube usar o apoio de mais de 40 mil torcedores para se impor, superar um susto na etapa final e carimbar sua vaga para as quartas de final do torneio continental.
Domínio inicial e vantagem tricolor
Precisando do resultado após o empate por 1 a 1 na altitude de La Paz, o São Paulo iniciou o confronto ditando o ritmo. A pressão territorial surtiu efeito logo aos 18 minutos. Danielzinho encontrou espaço pela ponta esquerda e cruzou na medida para Luciano, que pegou de primeira para inaugurar o marcador com um belo gol. Após abrir a contagem, o time da casa recuou suas linhas, permitindo que o Bolívar saísse mais para o jogo, o que elevou a temperatura da partida e gerou uma série de cartões amarelos antes do intervalo.
Susto boliviano e a resposta no detalhe
A etapa complementar reservou os momentos de maior tensão no Morumbis. O Tricolor quase ampliou aos 14 minutos, quando Luciano carimbou a trave esquerda de Lampe. O castigo pela chance desperdiçada veio no lance seguinte: Asprilla acertou um belo chute de fora da área, no ângulo de Rafael, empatando o duelo e silenciando momentaneamente o estádio. No entanto, a resposta são-paulina foi rápida e contou com a intervenção da tecnologia. Após cabeçada de Sabino na área, a bola tocou no braço de Echeverría. O VAR chamou o árbitro Kevin Ortega, que assinalou o pênalti. Aos 23 minutos, Calleri cobrou com força no canto direito alto, recolocando os mandantes em vantagem.
Golpe de misericórdia e classificação garantida
Com o Bolívar forçado a se expor para buscar um novo empate, o São Paulo encontrou os espaços necessários para liquidar a fatura. Aos 32 minutos, Artur cobrou escanteio pela direita e encontrou Sabino livre na pequena área. O zagueiro testou firme para o fundo das redes, marcando o terceiro gol e praticamente matando o confronto. Nos minutos finais, a equipe de Dorival Júnior apenas administrou a posse de bola diante de um adversário visivelmente abatido.
Com o apito final, o São Paulo encerra a incômoda sequência sem vitórias e garante a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, mantendo vivo o sonho do título. Já o Bolívar, que vinha de excelente retrospecto na temporada, despede-se da competição.