Corinthians fecha 2024 com apenas uma derrota como mandante em mata-matas

O Corinthians empatou com o Racing, nesta quinta-feira, 24, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Em uma Neo Química Arena com 44.238 pessoas, o Timão não conseguiu fazer valer o fator casa, mas seguiu a tendência de 2024 e evitou a derrota.

Em uma temporada difícil no Campeonato Brasileiro, com direito a briga contra o rebaixamento, o Alvinegro chegou longe nas eliminatórias. O semifinalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana, em ambas as competições, contou com as arquibancadas de Itaquera para avançar.

Ao todo, são 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, o que representa 57,1% de aproveitamento. O único revés, inclusive, ocorreu pela própria competição continental, ao perder para o Red Bull Bragantino por 2 a 1. A partida, ainda assim, terminou em comemoração, tendo em vista a classificação nos pênaltis.

Por outro lado, também foi pela Sul-Americana – e em casa – que o Corinthians fez uma das melhores partidas da temporada. Na volta das quartas de final, a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza garantiu a equipe entre as quatro melhores do torneio.

Nesta quinta, diante do Racing, a equipe paulista largou atrás do placar e virou o jogo ainda no primeiro tempo. No entanto, se desorganizou na etapa final e acabou cedendo o empate por 2 a 2.

Com isso, o confronto fica aberto para o decisivo jogo da volta, que acontecerá em Avellaneda, na Argentina, no estádio El Cilindro, no próximo dia 31. O Racing não chegava a uma semifinal continental a 27 anos e joga a vida para surpreender o Timão, que sonha com o título inédito do torneio.