Como o Racing foi de falência à final da Sul-Americana?

Em 4 de março de 1999, uma tragédia abalou o futebol argentino: a falência do Racing Club Associação Civil. Esta notícia chocante espalhou-se rapidamente, deixado os torcedores em estado de choque e a imprensa perplecta. Sob o comando da administradora Liliana Ripoll, indicada pela Justiça, foi declarado o encerramento das atividades do clube, levando a indagações sobre o futuro de um dos grandes do futebol argentino.

A situação financeira do Racing era crítica, com dívidas que somavam 66.500.000 pesos e sem recursos para quitá-las. O presidente da época, Daniel Lalín, não conseguiu reverter esse cenário, agravando ainda mais a crise. Quando o time foi impedido judicialmente de participar do Torneio Clausura de 1999, parecia ser o ponto final para o clube de Avellaneda.

Um dia de amor e resistência: 7 de Março de 1999

Em 7 de março de 1999, a resposta dos torcedores do Racing foi memorável. Impedidos de ver o time competir, mais de 30 mil fãs se reuniram no estádio El Cilindro, exibindo suas cores com camisas, faixas e bandeiras, num ato comovente de apoio. Essa demonstração de paixão virou manchete e sensibilizou a opinião pública.

A pressão popular foi tanta que até o vice-presidente argentino à época, Carlos Ruckauf, se manifestou a favor do Racing, sugerindo declarar o clube como Patrimônio Nacional. A intervenção da Câmara de Apelações acabou permitindo que o Racing participasse novamente das competições, sob a condição do leilão de seus bens.

Reestruturação e Renovação do Racing Club

Com a forte intervenção dos torcedores e o bloqueio da venda de seus bens, o Racing Club começou a traçar seu retorno. A parceria com a empresa Blanquiceleste S/A foi um passo crucial, prometendo resolver as dívidas ao longo de dez anos. Embora essa empresa eventualmente enfrentasse falência, o Racing Club Asociación Civil reassumiu o controle e pôs um fim ao processo de falência em 2008.

Durante esse cenário econômico e social tumultuado na Argentina, o Racing conseguiu construir um elenco forte. O auge deste esforço foi em 2001, quando o clube venceu o Torneio Apertura, superando grandes nomes como o River Plate. Esta vitória não só trouxe felicidade aos torcedores, mas também simbolizou um recomeço glorioso.

A Presente Era do Racing Club

Ao chegar em 2024, o Racing Club se encontra em uma posição sólida, com finanças estáveis e uma equipe que é considerada uma das melhores do futebol argentino. Este renascimento é um testemunho da paixão e determinação inflexível dos torcedores, que desde o emblemático 7 de março continuam a celebrar o “Día del Hincha de Racing”, um dia em homenagem ao amor eterno pelo clube.

Hoje, o Racing não brilha apenas por sua rica tradição, mas também por sua habilidade competitiva, mantendo seu lugar de prestígio no cenário esportivo argentino.