O Atlético Mineiro está na final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Galo foi derrotado pelo Montevideo City Torque por 2 a 0, no estádio Centenário, no Uruguai, pelo jogo de volta das semifinais. Apesar do revés e de ter jogado com um a menos na reta final após a expulsão de Alan Franco, a equipe comandada pelo técnico Domínguez garantiu a classificação graças à vitória por 3 a 0 na partida de ida, fechando o placar agregado em 3 a 2.

Pressão uruguaia e brilho de Delfim

Precisando reverter uma desvantagem de três gols, o Montevideo City Torque assumiu o controle da partida desde o apito inicial debaixo de chuva. A equipe uruguaia terminou o jogo com 69% de posse de bola e impôs um ritmo forte, esbarrando em uma grande atuação do goleiro Gabriel Delfim. Aos 12 minutos, Obregón ficou cara a cara na área, mas viu o arqueiro atleticano fazer uma defesaça. No minuto seguinte, Silvera arriscou de longe e Delfim espalmou. O Galo, postado no esquema 4-2-3-1, tentava cadenciar o jogo, mas sofria sustos, como aos 19 minutos, quando um desvio de Vitão quase traiu o goleiro, que interveio novamente para salvar.

Trave, expulsão e sufoco no fim

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG teve a grande chance de liquidar a fatura. Aos 6 minutos, após cruzamento de Cuello e corta-luz de Victor Hugo, Reinier bateu forte na sobra e acertou o travessão. O susto não diminuiu o ímpeto do Torque, que continuou martelando. O cenário ficou mais tenso para os brasileiros aos 30 minutos: após confusão e revisão do VAR, Alan Franco recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso, deixando o Galo com dez em campo. A partir daí, o time uruguaio colocou todos os jogadores no campo ofensivo e partiu para a pressão total, refletida no impressionante volume de 31 finalizações contra apenas quatro dos visitantes ao longo do duelo.

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Gols tardios não evitam classificação alvinegra

A insistência do Montevideo City Torque finalmente deu resultado nos minutos finais. Aos 44 minutos, após bola levantada na área, Juan Quintana ganhou pelo alto e emendou uma bicicleta; a bola sobrou para Kevin Silva, que mandou para as redes e abriu o placar. Já aos 48, nos acréscimos, Gary Kagelmacher aproveitou cobrança de escanteio de Gonzalo Montes, venceu a disputa aérea e marcou o segundo de cabeça. Apesar da vitória no jogo, o tempo esgotou para os uruguaios. O resultado coloca o Atlético-MG em sua terceira final continental em três anos.

O Atlético-MG volta a campo na segunda-feira, 26/10, contra o Flamengo (Brasileiro Série A – 2026). Na sequência, enfrenta o Cruzeiro na quinta-feira, 29/10 (Brasileiro Série A – 2026).