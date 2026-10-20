O Atlético-MG definiu os jogadores relacionados para enfrentar o Montevideo City Torque nesta quarta-feira, 21, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra construiu uma vantagem de 3 a 0 em Belo Horizonte.
A principal novidade na delegação alvinegra é o retorno do goleiro Éverson, que se recuperava de fratura no pé esquerdo sofrida em setembro. O atleta viajou com o grupo para o Uruguai, mas cumpre a fase final de transição física e ainda não reúne condições de atuar como titular.
No setor ofensivo, o técnico Eduardo Domínguez terá a ausência de Thiago Borbas. O atacante sentiu dores na coxa direita durante a partida contra o Coritiba, no último sábado, e teve constatada uma lesão muscular após exames de imagem, permanecendo no departamento médico em Belo Horizonte.
O que o clube precisa para avançar à final?
Graças ao triunfo por três gols de diferença no primeiro confronto, o Galo pode perder por até dois gols no Estádio Centenário para carimbar sua vaga na final da Copa Sul-Americana. Caso a equipe uruguaia vença por três gols de diferença, a definição do classificado irá para a disputa por pênaltis.