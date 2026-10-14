O Atlético-MG inicia a disputa das semifinais da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque nesta quarta-feira, 14, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. A equipe uruguaia desembarca no Brasil atravessando um momento de instabilidade técnica, tendo conquistado apenas uma vitória em suas últimas cinco partidas disputadas na temporada.

Qual é o retrospecto recente do clube uruguaio?

Antes do embarque para Minas Gerais, a equipe de Montevidéu amargava uma sequência de quatro jogos consecutivos sem vencer. O jejum terminou na última sexta-feira, 9, quando superou o Danubio por 1 a 0 pelo campeonato local.

Apesar das oscilações recentes, o time comandado pelo técnico Marcelo Méndez mantém protagonismo em âmbito doméstico: lidera o Torneo Clausura com 22 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela acumulada do Campeonato Uruguaio, atrás de Peñarol e Deportivo Maldonado.

Campanha histórica e perigo com Salomón Rodríguez

Em paralelo às dificuldades recentes, o City Torque atinge o melhor desempenho internacional de sua história. O clube uruguaio garantiu vaga inédita nas semifinais continentais após liderar sua chave na fase de grupos com 13 pontos e superar equipes como o Tigre, da Argentina, e o Cienciano, do Peru, nos mata-matas.

A principal arma ofensiva dos visitantes é o atacante Salomón Rodríguez, de 26 anos. O camisa 9 desponta como artilheiro isolado da Sula, com sete gols e uma assistência, despontando como o principal foco de atenção para o sistema defensivo alvinegro.

O confronto de volta entre as duas equipes está marcado para a próxima quarta-feira, dia 21, no Estádio Centenário, em Montevidéu.