A espera acabou e a principal competição do continente está de volta. Nesta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, o The Strongest recebe o Deportivo Táchira pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Libertadores. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) no lendário estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

Altitude e estratégias em jogo

O confronto coloca frente a frente equipes com preparações distintas para o início da temporada continental. O time da casa aposta todas as fichas no fator local, especificamente na altitude de 3.600 metros, um obstáculo histórico para qualquer visitante. Reforçado para a temporada com nomes como o atacante Darwin Lom, o clube boliviano busca impor um ritmo intenso desde os primeiros minutos para construir uma vantagem sólida e ter tranquilidade no jogo de volta.

Do outro lado, o Deportivo Táchira chega com uma pré-temporada mais longa e ritmo de jogo apurado. A estratégia da equipe venezuelana envolveu uma logística cuidadosa de aclimatação em Santa Cruz de la Sierra, subindo para La Paz apenas horas antes do apito inicial para minimizar os efeitos do ar rarefeito. O objetivo dos visitantes é manter uma atuação defensiva disciplinada e explorar contra-ataques para levar a decisão viva para a Venezuela.

Onde assistir a The Strongest x Deportivo Táchira

Para os torcedores que desejam acompanhar a abertura da Libertadores, a partida terá transmissão confirmada na TV fechada pela ESPN. No streaming, o jogo estará disponível na plataforma Disney+. A transmissão internacional também será realizada pela beIN SPORTS.