A Conmebol sorteou nesta quinta-feira, 18, os confrontos e definiu também o chaveamento da Pré-Libertadores, fase prévia que antecede a fase de grupos. Com isso, Bahia e Botafogo descobriram seus respectivos adversários e caminhos para avançar na competição.
O Bahia vai jogar contra O’Higgins, do Chile, definido o confronto fora de casa. Já o Botafogo ainda não tem um adversário certo, mas jogará contra o representante do futebol boliviano. Entre os candidatos, estão: The Strongest, Blooming e Nacional Potosí.
Os dois times brasileiros entram já na 2ª fase da competição. Confirmando a classificação, na fase decisiva para os grupos, o Tricolor de Aço pode enfrentar um boliviano ou também o Tolima, da Colômbia. Já o Glorioso tem o caminho mais difícil e pega o vencedor de Argentinos Juniors e o representante equatoriano, que pode ser o Barcelona ou a LDU.
A pré-Libertadores tem início já em fevereiro, com data base para o dia 4, e vai até 11 de março. O sorteio para a fase de grupos acontece no dia 18 de março.
1ª fase da Libertadores
A1) The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo x Deportivo Táchira
A2) Juventud x Universidad Católica
A3) 2 de Mayo x Alianza Lima
2ª fase da Libertadores
B1) A2 x Guaraní
B2) A1 x Tolima
B3) A3 x Sporting Cristal
B4) Barcelona ou LDU x Argentinos Juniors
B5) The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí x Botafogo
B6) Carabobo x Huachipato
B7) O’Higgins x Bahia
B8) Liverpool x Independiente Medellín
3ª fase da Libertadores
B1 x B8
B2 x Bahia (B7)
B3 x B6
B4 x Botafogo (B5)