O Remo recebe o Bahia neste domingo, 22, às 16h (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes em situações completamente opostas na tabela. Enquanto os donos da casa lutam para sair da lanterna, os visitantes buscam a liderança da competição.

Remo em busca de sobrevida

Sob o comando do técnico Léo Condé, o Leão Azul vive um momento dramático neste início de Série A. De volta à elite do futebol nacional após mais de três décadas, a equipe paraense ocupa a 20ª e última colocação, com apenas três pontos conquistados. Sem saber o que é vencer no torneio, o time acumula três empates e quatro derrotas. Jogar diante de sua apaixonada torcida no Mangueirão é a grande aposta para quebrar a sequência negativa e iniciar uma reação no Brasileirão.

Bahia defende invencibilidade e mira o topo

Do outro lado, o Tricolor de Aço chega embalado. Dirigido por Rogério Ceni, o time baiano é o atual terceiro colocado, com 14 pontos, e ostenta o status de único invicto na competição. Com um jogo a menos em relação aos líderes, a equipe soma quatro triunfos e dois empates até aqui. A forma recente reflete a solidez do elenco, e um triunfo fora de casa pode colocar o clube de Salvador na liderança provisória do campeonato, dependendo de tropeços dos rivais diretos.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, e pelo serviço de streaming GeTV.