Minas Gerais volta a ter dois finalistas continentais após 27 anos

O Cruzeiro bateu o Lanús, nesta quarta-feira, 30, e é finalista da Copa Sul-Americana. Assim, o estado de Minas Gerais confirmou presença dupla em decisões continentais, tendo em vista que, na última terça-feira, 29, o Atlético Mineiro garantiu vaga na final da Copa Libertadores, ao eliminar o River Plate.

Os feitos garantiram que, após 27 anos, dois times mineiros estejam simultaneamente com chance de conquistar um troféu internacional. Naquela temporada, a Raposa ocupava o espaço da competição mais badalada, decidindo a Libertadores, enquanto o Galo decidiu a Copa Conmebol, equivalente à Sula nos dias de hoje.

Em 1997, ambos saíram campeões. À época, o Cruzeiro venceu o Sporting Cristal e dominou a América pela segunda oportunidade (a primeira havia sido em 1976). No caso do Atlético, superar o Lanús representou a conquista do segundo título de Conmebol de sua história, já que o troféu havia sido levantado pelo time preto e branco pela primeira vez na temporada de 1992

Relembre os títulos

A Libertadores de 1997

O time celeste que venceu a Libertadores de 1997 tinha Paulo Autuori no comando. Então uma promessa na função, o treinador conduziu o plantel ao título, passando por um grupo com o brasileiro Grêmio e com os peruanos Sporting Cristal e Alianza Lima.

Na fase final, o Cruzeiro que tinha nomes como Dida, Wilson Gottardo, Ricardinho, Palhinha, Elivélton e Marcelo Ramos seguiu eficiente. Antes da final, o mata-mata contou com classificações sobre El Nacional, do Equador, Grêmio e Colo Colo, do Chile.

A Copa Conmebol de 1997

O Galo conquistou o torneio sul-americano e deu início a uma marcante geração. A equipe, treinada por Emerson Leão na competição, passou pela Portuguesa na primeira fase, eliminou o América de Cali, da Colômbia, nas quartas de final e venceu o Universitário, do Peru, na semi.

Na final, o Atlético superou o argentino Lanús, em duelo marcado por uma batalha campal após a goleada brasileira na partida de ida. Entre os destaques do elenco campeão invicto, estavam o goleiro Taffarel, o meio-campista Jorginho e os atacantes Marques e Valdir Bigode.

Clássico na Recopa?

Apesar da possibilidade de elevar o futebol das alterosas, é difícil esperar que um cruzeirense torça para o Atlético vencer a Libertadores. Da mesma forma, é praticamente impossível encontrar um atleticano que queira o Cruzeiro campeão da Sul-Americana.

Por outro lado, um possível êxito da dupla mineira abrirá caminhos para um clássico histórico na Recopa de 2025. A disputa seria inédita, já que a edição de 1998 não contou com o Galo, tendo em vista que a Raposa encarou o River Plate, vencedor da Supercopa Libertadores de 1997.