Luiz Henrique, do Botafogo, supera Messi e vence Rei da América

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, é o novo Rei da América. Peça fundamental para os títulos do Brasileirão e da Libertadores da América, o jogador de 23 anos venceu a tradicional eleição promovida pelo jornal uruguaio El País. Ao todo, ele ficou com 128 dos 244 votos, alcançando 52% da preferência do colégio eleitoral.

Na segunda colocação, o meia-atacante venezuelano Jefferson Savarino, também do Glorioso, teve 25 votos, enquanto o meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero, do Racing, fechou o pódio com 17. Curiosamente, o argentino Lionel Messi, dono de oito Bolas de Ouro, figura somente na sexta posição com 14 votos.

O camisa 7 do Botafogo esteve presente em 55 partidas na temporada, marcando 12 gols e distribuindo 5 assistências.

Na eleição, também foram escolhidos os 11 ideiais do continente com sete jogadores do elenco botafoguense: John Victor, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino, Thiago Almada e o próprio Luiz Henrique.

A equipe é completada pelo lateral-direito Martirena (Racing), o zagueiro Battaglia (Atlético Mineiro), e os meias Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Peñarol).

Confira todos os vencedores da premiação:

2024 – Luiz Henrique (BRA) – Botafogo

2023 – Cano (ARG) – Fluminense

2022 – Pedro (BRA) – Flamengo

2021 – Julián Álvarez (ARG) – River Plate

2020 – Marinho (BRA) – Santos

2019 – Gabriel Barbosa (BRA) – Flamengo

2018 – Gonzalo Martínez (ARG) – River Plate

2017 – Luan (BRA) – Grêmio

2016 – Miguel Borja (COL) – Atlético Nacional

2015 – Carlos Sánchez (URU) – River Plate

2014 – Teófilo Gutiérrez (COL) – River Plate

2013 – Ronaldinho Gaúcho (BRA) – Atlético-MG

2012 – Neymar (BRA) – Santos

2011 – Neymar (BRA) – Santos

2010 – D’Alessandro (ARG) – Internacional

2009 – Verón (ARG) – Estudiantes

2008 – Verón (ARG) – Estudiantes

2007 – Salvador Cabañas (PAR) – América do México

2006 – Matías Fernández (CHI) – Colo-Colo

2005 – Carlos Tévez (ARG) – Corinthians

2004 – Carlos Tévez (ARG) – Boca Juniors

2003 – Carlos Tévez (ARG) – Boca Juniors

2002 – Cardozo (PAR) – Toluca

2001 – Juan Román Riquelme (ARG) – Boca Juniors

2000 – Romário (BRA) – Vasco

1999 – Javier Saviola (ARG) – River Plate

1998 – Martín Palermo (ARG) – Boca Juniors

1997 – Marcelo Salas (CHI) – River Plate

1996 – Chilavert (PAR) – Vélez Sársfield

1995 – Enzo Francescoli (URU) – River Plate

1994 – Cafu (BRA) – São Paulo

1993 – Carlos Valderrama (COL) – Junior Barranquilla

1992 – Raí (BRA) – São Paulo

1991 – Oscar Ruggeri (ARG) – Vélez Sársfield

1990 – Raúl Amarilla (PAR) – Olimpia

1989 – Bebeto (BRA) – Vasco

1988 – Ruben Paz (URU) – Racing Club

1987 – Carlos Valderrama (COL) – Deportivo Cali

1986 – Antonio Alzamendi (URU) – River Plate

