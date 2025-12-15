A definição da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco atrapalhou os planos de outros dois rivais para a Libertadores 2026. Botafogo e São Paulo não ficaram nada contentes com os resultados do último domingo, 14, no torneio de mata-mata.

Para esses times, era interessante que Cruzeiro e/ou Fluminense avançassem às finais da Copa do Brasil. Mas Corinthians e Vasco se classificaram e começam a decidir o título a partir desta quarta.

Final da Copa do Brasil 2025

Ida : Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena

: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h30, provavelmente no Maracanã

O Botafogo, que terminou na sexta colocação do Brasileirão, a primeira fora da zona que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores, esperava a classificação do terceiro colocado Cruzeiro ou do quinto colocado Fluminense para herdar uma vaga. Agora, o Glorioso terá de passar pela pré-Libertadores.

No São Paulo, o oitavo do Brasileirão, primeira posição fora da fase de grupos, o raciocínio era o mesmo. Sem os resultados favoráveis, o Tricolor disputará a Copa Sul-Americana após dois anos seguidos na Libertadores.

Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense se classificaram para a fase de grupos da Libertadores pelo Brasileiro. Botafogo e Bahia disputam a pré-Libertadores. Corinthians e Vasco, respectivamente 13º e 14º do Brasileirão, contam com o título para garantir uma vaga na competição continental.