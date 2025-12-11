A CBF oficializará nesta quinta-feira, 11, uma mudança estrutural no acesso dos clubes brasileiros à Copa Libertadores. A partir de 2026, campeão e vice da Copa do Brasil garantirão vaga no torneio continental, segundo apuração inicial do Estadão.

Até aqui, apenas o campeão tinha passagem assegurada para a principal competição da América do Sul. A definição oficial, porém, ainda passa pela oficializão de se o vice-campeão entrará diretamente na fase de grupos ou se disputará a pré-Libertadores.

A medida vinha sendo debatida internamente e será acompanhada de uma readequação no Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma vaga tradicionalmente destinada ao Brasileirão será realocada para o vice da Copa do Brasil.

A competição em mata-mata será também o torneio com mais transformações a partir de 2026. A CBF decidiu que as cinco primeiras fases serão disputadas em jogo único, enquanto os clubes da Série A só entrarão na quinta fase, etapa que passará a funcionar como porta de entrada dos principais times. Oitavas, quartas e semifinais permanecem em ida e volta, preservando o modelo aplicado desde 2018.

A final também mudará: deixará de ter dois jogos e será disputada em partida única, marcada para 6 de dezembro, no encerramento do calendário nacional. A sede será definida pela entidade.