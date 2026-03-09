Os jogos de volta da terceira fase da fase preliminar da Libertadores acontecem nesta semana. Os vencedores dos quatro confrontos vão definir os últimos classificados para a fase de grupos da competição continental.
O Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima terça-feira, 10, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos. As duas equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador. Villalba e Matheus Martins marcaram os gols naquela partida. Quem vencer, assegura a vaga.
Na quarta, 11, o Sporting Cristal, do Perú, enfrenta o Carabobo, da Venezuela, às 19h (de Brasília). A equipe peruana venceu a primeira partida por 1 a 0, mesmo atuando fora de casa, por 1 a 0, e agora tem a vantagem do empate. O treinador do time dos Andes é um velho conhecido do futebol brasileiro: Paulo Autuori, bicampeão do torneio com o Cruzeiro (1997) e o São Paulo (2005).
No mesmo dia, Tolima e O’Higgins se enfrentam na Colômbia, às 21h30 (de Brasília). A equipe chilena, que eliminou o Bahia nos pênaltis na segunda fase, venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e tenta ao menos segurar o empate para seguir adiante.
A última partida será entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Juventud, do Uruguai, na próxima quinta-feira, 12, às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. As equipes empataram em 1 a 1 no confronto de ida, disputado no Uruguai.
Confira os jogos
Terça-feira, 10
21h30: Botafogo x Barcelona de Guayaquil-EQU
Quarta-feira, 11
19h: Sporting Cristal-PER x Carabobo-VEN
21h30: Tolima-COL x O’Higgins
Quinta-feira, 12
21h30: Independiente Medellín-COL x Juventud-URU