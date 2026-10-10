A torcida do Fluminense esgotou os ingressos disponibilizados para o setor visitante no confronto de volta da semifinal da Libertadores, diante do Palmeiras, em São Paulo. A comercialização começou às 14h desta sexta-feira, 9, e contou com forte demanda dos sócios-torcedores.

A carga total de 4 mil ingressos destinada aos tricolores foi adquirida integralmente pelo Fluminense em cumprimento ao regulamento da competição continental. O sistema de vendas registrou intensa concorrência nos planos de maior prioridade, esgotando os bilhetes disponíveis em poucos minutos após a abertura.

Cada entrada custou R$ 320, valor definido em acordo prévio entre as diretorias dos dois clubes para as duas partidas da semifinal. O Fluminense informou que os torcedores com ingresso garantido precisarão realizar o cadastro de biometria facial para ter acesso ao setor de visitantes da arena paulista.

Quando serão os confrontos?

A partida de ida entre as equipes está marcada para a próxima quarta-feira, dia 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo decisivo em São Paulo será realizado no dia 21 de outubro, no mesmo horário.