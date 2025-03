Flamengo é o único clube da Libra que não assinou manifesto contra Conmebol

A expressão “Tarzan sem Chita”, utilizada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, para comparar a Libertadores sem clubes brasileiros provocou nesta quinta-feira, 20, a elaboração de um manifesto dos integrantes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro). Dentre eles, apenas o Flamengo não assinou a carta endereçada ao mandatário do futebol na América do Sul.

Além do Flamengo, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória são os demais times da Série A que estão no bloco que negociou os direitos de transmissão do Brasileirão. No outro grupo, a LFU (Liga Forte União), Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco são os times da primeira divisão do Brasileirão.

O Flamengo ainda não se manifestou o motivo pelo qual não assinou o manifesto contra as falas de Dominguez. O presidente do clube Luiz Eduardo Baptista, o Bap, havia se manifestado apenas sobre o discurso público de Dominguez no palco do sorteio dos grupos da Libertadores. Naquela ocasião, ainda sem saber da comparação, Bap havia classificado a fala como ‘adequada e ponderada’.

“A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol”, diz a nota da Libra.

A declaração do mandatário da Conmebol foi após ser perguntado na última segunda, o que ele achava de uma possível saída dos clubes brasileiros da Libertadores em razão dos sucessivos episódios de racismo. Inicialmente, o dirigente paraguaio pareceu não entender a pergunta e depois fez a comparação.

Na esteira das declarações de Dominguez, a Conmebol convocou para a próxima quinta uma renião com os representantes de governos e associações para debater o racismo, a discriminação e a violência no futebol.

La CONMEBOL invitó a representantes de Gobiernos y Asociaciones Miembro de los 10 países de la Confederación a una reunión el jueves 27 de marzo. A CONMEBOL convidou representantes de governos e Associações Membros dos 10 países da Confederação para uma reunião na quinta-feira,… pic.twitter.com/TeDwS73QEu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 20, 2025

Confira a íntegra do manifesto da Libra

Os clubes brasileiros Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa – membros da Libra – vêm a público manifestar seu profundo repúdio às declarações do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que, ao comparar a possível ausência das equipes brasileiras na Copa Libertadores a “Tarzan sem Chita”, utilizou uma analogia de evidente cunho racista e preconceituoso.

A gravíssima declaração de Dominguez traz à tona o evidente preconceito enraizado no ambiente do futebol, reforça estereótipos racistas, perpetua a desumanização de pessoas negras, além de demonstrar total insensibilidade em relação a temas de extrema urgência, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade no futebol.

Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes.

