A classificação do Palmeiras à grande final da Copa Libertadores aumentou a arrecadação do clube na competição. O valor ainda pode subir, caso o Verdão conquiste o torneio na final, disputada dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Até a semifinal contra o Fluminense, o Alviverde havia arrecadado 9,27 milhões de dólares (R$ 46,5 milhões) em prêmios pagos pela Conmebol. A vaga na final deu mais 7 milhões de dólares (R$ 35,1 milhões). Com isso, até o momento, o clube recebeu pouco mais de R$ 80 milhões.

Caso conquiste o título, o Palmeiras receberia outros 25 milhões de dólares (R$ 125,6 milhões). Com o Tetra, ao longo da competição, o Verdão embolsaria cerca de R$ 172 milhões em premiações.

Após eliminar o Fluminense nos pênaltis, a equipe comandada por Abel Ferreira espera o vencedor da outra semifinal. Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de ida terminou 0 a 0.