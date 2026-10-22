O Fluminense encerrou sua participação na Copa Libertadores da América ao ser superado pelo Palmeiras na disputa por pênaltis por 5 a 3. A equipe tricolor venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas acabou eliminada nas cobranças decisivas da semifinal continental.

Como Thiago Silva avaliou a eliminação do Fluminense?

Após o confronto, o zagueiro e capitão Thiago Silva não escondeu o sentimento de tristeza pelo encerramento da trajetória no torneio aos 42 anos.

“Eu falhei de novo. Já falhei muitas vezes na minha vida e hoje foi mais um dia, mas vou levantar a cabeça, pois é assim que eu sou. Eu sempre busco a vitória. Tem derrotas que te marcam de maneira negativa, mas hoje não foi negativa. Eu saio de cabeça erguida”, afirmou Thiago Silva, em entrevista na zona mista após a partida.

O que o zagueiro disse sobre os companheiros e a torcida?

Apesar da decepção pessoal com o resultado final, o experiente defensor fez questão de valorizar a entrega coletiva do elenco tricolor e manifestou solidariedade ao meia Nonato, que desperdiçou uma das cobranças na disputa de penalidades.

O capitão também ressaltou o apoio dos torcedores que estiveram no estádio e destacou o orgulho pela postura competitiva demonstrada pelo time ao longo dos 180 minutos da eliminatória.

“Sempre imaginei que, caso perdêssemos, gostaria de sair de cabeça erguida, seria dessa maneira. Jogando o nosso futebol, com a nossa identidade, sendo protagonista do jogo em si. Principalmente por se tratar do Palmeiras. Nos últimos anos, tem chegado muitas vezes em semifinais, em finais consecutivas. E nós fizemos dois grandes jogos. Mas eu acho que a nossa eliminação vem muito do jogo do Maracanã”, completou.