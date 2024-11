Escalações de Atlético e Botafogo para a final da Libertadores

Atlético Mineiro e Botafogo fazem a final da Libertadores, neste sábado, 30, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Ambos os times já tiveram as escalações definidas.

Publicidade

Os desfalques do lado do Galo são o atacante Cadu e o meio-campista Matías Zaracho. Assim, Gabriel Milito vai a campo com: Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

O Botafogo não terá o zagueiro Bastos, lesionado, e o lateral Mateo Ponte, suspenso. Desse modo, Artur Jorge escalou o Glorioso com: John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus.