Atlético x Botafogo: horário, escalações e onde assistir à final da Libertadores

Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30, às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, pela final da Copa Libertadores 2024. A transmissão da partida será da TV Globo, da ESPN, do Disney+ e da Paramount+.

A sexta final entre clubes do mesmo país consagra também o modelo de Sociedade Anônima de Futebol na primeira decisão entre duas SAFs.

Trajetória do Atlético na Libertadores

O Galo busca repetir o sucesso de 2013, quando conquistou sua primeira Copa Libertadores. Nesta edição, a equipe mineira mostrou um desempenho sólido no mata-mata, após avançar em primeiro em um grupo com Peñarol, Rosario Central e Caracas.

Na reta final, o Atlético superou o San Lorenzo, nas oitavas, e o Fluminense, nas quartas de finais, decidindo em casa. Nas semifinais, o rival foi o River Plate, que sucumbiu após ser derrotado por 3 a 0 na ida e não conseguir a reviravolta.

Momento e desfalques

O Atlético não vive grande momento na temporada. Vice-campeão da Copa do Brasil, o time de Gabriel Milito passou a patinar no Campeonato Brasileiro e já soma 10 jogos sem vitória.

Para tentar reencontrar os bons resultados, o treinador não contará com o meio-campista Matías Zaracho. O meia argentino está lesionado e é a principal ausência, o que deve abrir espaço para a utilização de mais um atacante.

Escalação do Atlético: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

A trajetória do Botafogo

Com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, o Botafogo chega à final da Libertadores em busca de seu primeiro troféu no torneio. O caminho para o Fogão , no entanto, começou ainda na segunda fase, derrotando o Aurora e ainda teve pela frente o Red Bull Bragantino antes de se classificar para a fase de grupos.

O Glorioso passou como segundo colocado de sua chave, que tinha Junior Barranquilla, LDU e Universitario. Nas oitavas de final, a classificação sobre o Palmeiras encheu o time de moral para as quartas contra o São Paulo e as semis contra o Peñarol, com direito a goleada por 5 a 0 sobre os uruguaios.

Momento e desfalques

O Botafogo é líder do Brasileirão e está próximo de confirmar o título. Depois de três empates consecutivos, o Alvinegro voltou a vencer contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo troféu, e reencontrou a boa fase.

Para manter a positividade, Artur Jorge terá um grande desfalque. Bastos, zagueiro titular da temporada, sentiu lesão diante do Verdão e não deve ir a campo.

Escalação do Botafogo: John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Detalhes da final da Copa Libertadores

Data: 30/11/2024

30/11/2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires

Shows de Djonga e Adnet

Antes da bola rolar, um show de abertura será realizado no gramado do Monumental. A Conmebol confirmou que o rapper Djonga, atleticano, e o humorista Marcelo Adnet, botafoguense, serão as atrações.

Quem é o favorito entre Atlético e Botafogo?

O Galo chega em situação menos favorável, sem vencer há 10 jogos, enquanto o Botafogo retomou a liderança do Brasileirão após bater o Palmeiras no Allianz Parque. O experiente Hulk jogou para o lado do rival o favoritismo na decisão em Buenos Aires. “Realmente, eu falei que o Botafogo é o favorito. E continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final, e uma final não ganha quem chega melhor no dia. É quem estiver mais concentrado, quem errar menos.”

A grande final da Libertadores acontece a partir das 17h (de Brasília). O campeão garantirá uma vaga na Copa Intercontinental deste ano, no Catar, e também no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. Além disso,vai disputar o título da Recopa com o Racing, campeão da Copa Sul-Americana.