Corinthians tenta evitar novo vexame; o retrospecto na Pré-Libertadores

O Corinthians encara nesta quarta-feira, 26, a Universidade Central da Venezuela (UCV), no jogo decisivo pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores de 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h30 (de Brasília). Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, com atuação decepcionante, o Timão busca evitar um novo vexame na chamada Pré-Libertadores.

A equipe brasileira já disputou as fases preliminares em três ocasiões (2011, 2015 e 2020), com duas eliminações e uma classificação para a fase de grupos. Caso passe pela UCV, o Corinthians ainda precisará passar pelo Barcelona de Guayaquil ou pelo El Nacional, ambos do Equador para chegar à fase de grupos:

Relembre, abaixo, o retrospecto do Corinthians na pré-Libertadores:

Corinthians x Tolima (2011)

A eliminação para o modesto clube colombiano foi histórica por dois aspectos. Foi a primeira queda de um clube brasileiro nesta fase e também selou o fim da carreira de Ronaldo Fenômeno.

O Corinthians não conseguiu fazer valer seu favoritismo no jogo de ida e ficou no empate em 0 a 0 no Pacaembu. Na volta, em Ibagué, a equipe colombiana venceu por 2 a 0, com gols de Danny Santoya e Wilder Medina. Dias depois, Ronaldo anunciou sua aposentadoria.

Na época, a diretoria suportou a pressão pela demissão de Tite, que ganhou fôlego após uma vitória sobre o Palmeiras no jogo seguinte e posteriormente conquistaria os títulos do Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes e Campeonato Paulista.

Corinthians x Once Caldas (2015)

Em 2015, o Corinthians passou sem sustos pelo Once Caldas, também da Colômbia, o campeão da edição de 2004. O time dirigido por Tite venceu o jogo de ida por 4 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Emerson Sheik, Felipe, Elias e Fagner.

Na volta, em Manizales, Elias marcou mais uma vez, o empate em 1 a 1 garantiu a classificação do Timão, que seria eliminado nas oitavas de final de forma surpreendente pelo Guaraní, do Paraguai.

Corinthians x Guarani (2020)

A zebra paraguaia voltou a passear contra o Timão na pré-Libertadores de 2020. Depois de perder para o Guaraní o jogo de ida por 1 a 0, em Assunção, o Corinthians se complicou na volta.

Jogando com um a menos, graças a expulsão de Pedrinho ainda na primeira etapa, o Timão até conseguiu o triunfo, por 2 a 1, com gols de Boselli e Luan, mas foi eliminado devido ao critério de gol qualificado como visitante, que não existe mais.