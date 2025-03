Corinthians se aproxima de 3ª eliminação na pré-Libertadores

O Corinthians foi derrotado por 3 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil, na última quarta-feira, 5, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. Assim, o Timão se aproximou de sua terceira eliminação na pré-Libertadores (nome popular para as eliminatórias antes da fase de grupos).

Para evitar a queda imediata, a equipe paulista precisa devolver os três de gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Já para se classificar no tempo normal, a vitória precisa ser por vantagem de quatro ou mais tentos.

O jogo ruim em Guayaquil, desse modo, dificultou a vida corinthiana. Agora, mesmo após boa fase entre o fim de 2024 e o início de 2025, o Timão pode repetir 2011 e 2020, temporadas em que também foi eliminado precocemente na competição continental.

As eliminações do Corinthians na pré-Libertadores

2011 – Corinthians x Tolima-COL – primeira fase

2020 – Corinthians x Guarani-PAR – segunda fase

Entre os brasileiros, o Corinthians é o único time que já foi eliminado mais de uma vez antes da fase de grupos. Contudo, depois do Timão (o primeiro da história a cair nessas fases), Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza e Red Bull Bragantino também caíram – mas nenhum com reincidência.

Além disso, o Corinthians está perto da 13ª queda jogando na Neo Química Arena. Desde que foi inaugurado, o estádio já foi o palco de outras doze eliminações alvinegras, sendo três delas pela fase principal da Libertadores e uma pela “pré”.

As eliminações do Corinthians na Neo Química Arena

Paulistão 2015 – Corinthians (5) 2 x 2 (6) Palmeiras – semifinal

Libertadores 2015 – Corinthians 0 x 1 Guaraní-PAR – oitavas de final

Copa do Brasil 2015 – Corinthians 1 x 2 Santos – oitavas de final

Paulistão 2016 – Corinthians (1) 2 x 2 (4) Audax – semifinal

Libertadores 2016 – Corinthians 2 x 2 Nacional – oitavas de final

Copa do Brasil 2017 – Corinthians (3) 1 x 1 (4) Internacional – quarta fase

Libertadores 2018 – Corinthians 2 x 1 Colo-Colo – oitavas de final

Copa do Brasil 2018 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – final

Libertadores 2020 – Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR – segunda fase

Paulistão 2021 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – semifinal

Paulistão 2023 – Corinthians (6) 1 x 1 (7) Ituano – quartas de final

Copa do Brasil 2024 – Corinthians 0 x 0 Flamengo – semifinal

