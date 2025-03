Barcelona sobra e Corinthians fica em situação dramática na Libertadores

O Corinthians está em situação dramática na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 5, o Timão viajou até Guayaquil e foi muito mal recebido pelo Barcelona. No gramado pesado do estádio Banco Pichincha, os donos da casa sobraram fisicamente e fizeram 3 a 0 de vantagem. O Timão vai precisar golear os equatorianos dentro de casa na volta decisiva se quiser alcançar a fase de grupos do torneio.

O técnico Ramón Díaz tentou surpreender o Barcelona em Guayaquil e mudou a formação padrão do Corinthians, escalando o time com três zagueiros. A estratégia não funcionou tão bem, principalmente no primeiro tempo, quando os equatorianos sobraram fisicamente em campo.

Foi nessa imposição física que o Barcelona pressionou. O torcedor alvinegro se assustou logo aos dois minutos, em chute de Leonai que passou perto. A finalização à distância de Valiente também assustou.

O Timão viu sua melhor chance acontecer aos 17 minutos, com Garro, mas sequer terminou em finalização. O argentino disparou pela direita com a marcação em cima e não conseguiu espaço para servir Yuri Alberto no lado oposto.

O Barcelona acabou premiado nos acréscimos da primeira etapa. Em velocidade, Carabalí foi acionado na direita e chegou na bola antes de Tchoca. O defensor corinthiano derrubou o adversário na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na conversão, o craque Corozo deslocou Hugo e abriu o placar.

No segundo tempo, o Corinthians não conseguiu reverter o cenário e foi se complicando cada vez mais. Aos 22 minutos, na bola parada, Gustavo Henrique desviou contra o próprio patrimônio. A arbitragem entrou em ação, para a sorte da equipe brasileira, e anulou o tento por impedimento de Corozo.

Ainda assim, o Barcelona seguiu em cima e a rede voltou a balançar. Aos 34 minutos, Carabalí deixou Maycon no chão na grande área e cruzou baixo para Rivero ampliar a vantagem. O Corinthians quase diminuiu no lance seguinte, em bola na trave de Maycon, mas o castigo viria no minuto seguinte.

Aos 38, o Barcelona se lançou em contra-ataque. Em cruzamento da direita, Hugo Souza não saiu bem do gol e a bola ficou com Corozo. O jovem equatoriano finalizou e nem o desvio tirou seu destino – bola na rede e 3 a 0 para os donos da casa.