Quase todos os classificados às oitavas de final da Copa Libertadores 2025 já estão definidos. Dentre os brasileiros, já estão garantidos Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo e Flamengo, enquanto o Bahia foi eliminado e o Fortaleza busca garantir sua vaga na noite desta quinta-feira, 29.

Nas oitavas, os times que se classificaram em primeiro, casos de Palmeiras, São Paulo e Inter, enfrentarão os segundos colocados de suas chaves. Podem, portanto, cruzar com Botafogo e Flamengo.

Nesta quinta, o Racing, líder do grupo E com 10 pontos, recebe o Fortaleza, vice com 8. Caso seja derrotado na Argentina, o Leão do Pici pode ser ultrapassado pelo Atlético Bucaramanga, que tem 6 pontos e encara o já eliminado Colo-Colo no Chile.

No grupo H, Vélez Sarsfield e Peñarol já estão classificados, mas se enfrentam nesta noite em Montevidéu para decidir quem será o primeiro colocado.

Quando será o sorteio das oitavas da Libertadores?

O evento que definirá os cruzamentos das oitavas de final acontece na próxima segunda-feira, 2, às 12h (de Brasília). O programa Opinião PLACAR acompanhará tudo ao vivo.

O Palmeiras foi o time de melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento, e isso significa que poderá decidir todos os confrontos que fizer até a final em casa. A final acontece em Lima, no Peru, em 29 de novembro.

Quem pode pegar quem nas oitavas?

POTE 1

Estudiantes

River Plate

LDU

São Paulo

Internacional

Palmeiras

POTE 2

Botafogo

Universitario

Flamengo

Libertad

Atlético Nacional

Cerro Porteño