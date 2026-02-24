A noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, reserva fortes emoções para a torcida alvinegra. O Botafogo recebe o Nacional Potosí-BOL no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) em um confronto decisivo para as pretensões internacionais do clube carioca.

Cenário da decisão: o que o Botafogo precisa

O duelo no Rio de Janeiro carrega um peso enorme após o resultado do jogo de ida. Derrotado por 1 a 0 na altitude de Potosí, o Glorioso entra em campo com a obrigação de reverter o placar adverso para seguir vivo na competição continental. A matemática para a classificação direta é clara: o time brasileiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

Caso o Botafogo vença por apenas um gol de vantagem (1 a 0, 2 a 1, etc.), a decisão da vaga para a terceira fase será definida nas cobranças de pênaltis. Qualquer empate ou nova vitória dos visitantes elimina a equipe carioca precocemente do torneio.

Fator casa e a estratégia de Anselmi

Apostando na força do Nilton Santos, o técnico Martín Anselmi deve escalar uma equipe ofensiva, buscando impor intensidade desde os minutos iniciais para desestabilizar a defesa adversária. Diferente do que ocorreu na Bolívia, onde a altitude foi um obstáculo físico, no Rio de Janeiro a expectativa é de que o Botafogo dite o ritmo da partida.

A convocação para a torcida foi feita e o apoio das arquibancadas é tratado como o “décimo segundo jogador” fundamental para empurrar o time rumo à virada. A classificação é vista como crucial não apenas para o planejamento esportivo, mas também para as finanças do clube na temporada de 2026.

Como chega o Nacional Potosí

Do outro lado, o Nacional Potosí desembarca no Brasil com a vantagem do empate debaixo do braço. Sob o comando do técnico Leonardo Eguez, a equipe boliviana deve adotar uma postura reativa, priorizando a organização defensiva e tentando explorar os espaços deixados pelo Botafogo nos contra-ataques. A missão dos visitantes é segurar a pressão inicial dos donos da casa para garantir uma classificação histórica fora de seus domínios.

Onde assistir ao confronto

Os torcedores poderão acompanhar a decisão através de múltiplas plataformas. A partida terá transmissão na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+. Além disso, haverá transmissão gratuita pelo canal oficial do Globo Esporte no YouTube, a ge TV.