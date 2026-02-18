A missão de jogar a mais de 4.000 metros de altitude boliviana é complicada. O Botafogo não resistiu às condições adversas e à pressão do adversário e foi derrotado por 1 a 0 pelo Nacional Potosí, nesta quarta-feira, 18, no estádio Víctor Agustín Ugarte, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores. O resultado marca a sexta derrota consecutiva da equipe brasileira em 2026.

Pressão na altitude e resistência inicial

Como era esperado, o cenário do primeiro tempo foi de um ataque contra defesa. O time boliviano usou a altitude a seu favor, apostando em chutes de longa distância e cruzamentos constantes para a área. O goleiro Léo Linck foi exigido diversas vezes e viu a sorte jogar ao seu lado aos 15 minutos, quando uma cabeçada de Baldomar desviou em Alex Telles e explodiu na trave.

O Botafogo, visivelmente desgastado e com dificuldades para manter a posse de bola, tentava explorar os erros do adversário. A melhor chance carioca na etapa inicial veio aos 34 minutos, quando Barrera finalizou com perigo após jogada de Montoro. Apesar do sufoco e de Léo Linck chegar a pedir atendimento por dificuldade para respirar, o Alvinegro conseguiu levar o empate para o intervalo.

Gol relâmpago e a chance desperdiçada

A estratégia de segurar o resultado ruiu logo no primeiro minuto da etapa complementar. O técnico do Nacional Potosí promoveu a entrada de Rojas, que precisou de apenas um minuto para fazer a diferença. Aos 47, Rojas cruzou e Baldomar apareceu livre na segunda trave para cabecear e abrir o placar.

O Botafogo tentou uma resposta imediata e teve a chance de ouro para empatar. Aos 54 minutos, Vitinho fez boa jogada e cruzou para Montoro. O atacante, sozinho na pequena área, finalizou na trave, desperdiçando a oportunidade mais clara dos brasileiros na partida. O lance foi um balde de água fria na tentativa de reação.

Sufoco final e cenário para a volta

Após o gol sofrido e a chance perdida, o Botafogo sentiu o golpe e o cansaço físico. O Nacional Potosí continuou pressionando e chegou a marcar o segundo gol com Restrepo, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. Nos minutos finais, com jogadores como Marquinhos sentindo os efeitos do ar rarefeito, o time brasileiro se limitou a evitar uma derrota mais elástica.

Com o revés por 1 a 0, o Botafogo precisa vencer o jogo de volta, na próxima quarta-feira (25), no estádio Nilton Santos, por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate classifica os bolivianos.