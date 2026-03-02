A noite desta terça-feira, 3, marca o início de um confronto decisivo para as pretensões internacionais do Botafogo. O Glorioso visita o Barcelona-EQU no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, às 21h30 (de Brasília). A partida é válida pela ida da terceira fase da Copa Libertadores, etapa final antes da cobiçada fase de grupos.

Vale vaga na fase de grupos

O duelo no Equador é o primeiro de 180 minutos que definirão o futuro das equipes na temporada continental. Quem avançar garante lugar na fase de grupos da principal competição da América do Sul, enquanto o eliminado terá como consolo a disputa da Copa Sul-Americana. O jogo de volta está marcado para a próxima semana, dia 10 de março, no Rio de Janeiro.

O Botafogo chega a esta fase após demonstrar poder de reação. Na etapa anterior, a equipe eliminou o Nacional Potosí, da Bolívia, revertendo no Nilton Santos uma derrota sofrida na altitude. O Barcelona de Guayaquil também viveu seu drama: classificou-se nos pênaltis contra o Argentinos Juniors, após dois jogos equilibrados onde cada mandante venceu pelo placar mínimo.

Duelo tático: Anselmi x Farías

A partida coloca frente a frente dois treinadores com estilos distintos. O Botafogo, comandado pelo argentino Martín Anselmi, busca equilibrar a solidez defensiva com a inteligência tática para suportar a pressão fora de casa. O objetivo do Alvinegro é trazer um resultado vivo para o Rio de Janeiro, evitando os erros cometidos na fase anterior longe de seus domínios.

Do outro lado, o experiente técnico venezuelano César Farías aposta na força do Estádio Banco Pichincha. Conhecido por montar equipes competitivas, Farías deve orientar o time equatoriano a impor um ritmo intenso desde os minutos iniciais, tentando construir uma vantagem confortável antes da viagem ao Brasil.

Onde assistir

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a transmissão está confirmada na TV fechada e no streaming. A partida será exibida pela ESPN e pela plataforma Disney+ (Plano Premium).