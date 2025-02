Bahia aproveita expulsão e passa pelo The Strongest na Libertadores

O Bahia fez a lição de casa, nesta terça-feira, 25, diante do The Strongest e avançou na Copa Libertadores. Após empate na Bolívia, o Tricolor venceu por 3 a 0 dentro de casa, na Arena Fonte Nova, e agora aguarda o classificado de Ñublense e Boston River para descobrir seu adversário na terceira fase da competição. Quem avançar garante presença na fase de grupos.

Precisando de uma vitória simples para avançar, o Bahia começou o encontro em cima do The Strongest e conseguiu dominar as ações até o final do jogo. No entanto, a equipe boliviana conseguiu segurar a pressão dos donos da casa durante boa parte do primeiro tempo.

A situação para o Bahia mudou drasticamente para melhor a partir do minuto 37, quando a arbitragem assinalou pênalti em cima de Jean Lucas. Na cobrança, o uruguaio Lucho Rodríguez abriu o placar aliviou a tensão tricolor. Logo na sequência, o cenário ficou ainda melhor quando Jusino foi expulso direto por falta em Lucho.

Com a vantagem numérica dentro de campo e também no placar, ficou fácil para o Bahia definir o encontro. No segundo tempo, o The Strongest errou a saída de bola logo aos dois minutos e Pulga serviu Ademir para o segundo tento da noite.

O Bahia precisou de mais 15 minutos para liquidar de vez com os bolivianos. De novo com a dupla, Pulga lançou Ademir, que chutou colocado para o terceiro e último gol: 3 a 0 e Bahia classificado.