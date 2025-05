Em grande partida de Igor Jesus contra Universidad de Chile, Glorioso faz 1 a 0 sem Jair e vitória no confronto direto garante o 2º lugar do grupo

O Botafogo está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. A vaga foi confirmada nesta terça-feira, 27, com vitória por 1 a 0 na partida decisiva contra o Universidad de Chile, no gramado do Nilton Santos. O Glorioso superou a expulsão precoce de Jair e viu Igor Jesus definir o encontro, garantindo o 2º lugar do grupo.

Dependendo somente si para avançar, em jogo decisivo com apoio da torcida, parecia que o Botafogo faria a lição de casa. Isso porque logo no começo, Artur acionou Cuiabano em lance que terminou com finalização para fora. A primeira grande chance criada.

No entanto, o cenário se complicou aos 27 minutos, quando Jair entrou duro no jogador adversário. O árbitro aplicou amarelo, mas foi chamado ao monitor para rever o lance. Na volta, mudou de opinião e expulsou o jogador alvinegro.

Mesmo com um jogador a menos, em cenário semelhante a final da Libertadores, o Botafogo se organizou e surpreendeu. Aos 38 minutos, Savarino teve espaço pela direita e cruzou. A bola encontrou Igor Jesus pelo alto e morreu no fundo da rede.

A equipe chilena tentou crescer no segundo tempo e parou no travessão. Como castigo, o Botafogo viu Igor Jesus ser decisivo mais uma vez e acionar Artur para o segundo tento. No entanto, a arbitragem acabou anulando por mão do atacante.

Mesmo na reta final, o Botafogo ficou mais perto de marcar o segundo do que sofrer o empate. Em grande partida de Igor Jesus e Artur, a equipe carioca administrou bem a situação e segurou o resultado até o apito final.

Os lances de Botafogo x Universidad de Chile pela Libertadores:

