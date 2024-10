O Atlético Mineiro está com um pé na grande final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, 22, o Galo recebeu o River Plate em primeiro encontro válido pela semifinal e venceu por 3 a 0 na Arena MRV. A vitória foi construída com protagonismo de Deyverson, que marcou dois gols e serviu assistência para Paulinho.

A larga vantagem deixa o Atlético confortável para o jogo da volta. A decisão acontece no próximo dia 29, no Más Monumental, em Buenos Aires, e a equipe brasileira poderá perder por dois gols de vantagem que ainda assim avança direto para a finalíssima.

A torcida atleticana, antes da bola rolar, protagonizou uma linda festa com os sinalizadores.

Com a bola rolando, o Galo foi dominando nos minutos iniciais. A rede balançou com quatro minutos, com Deyverson aproveitando do escanteio na pequena área. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento.

Ainda assim, o gol de Deyverson não demorou a sair. Aos 22 minutos, Lyanco lançou Hulk, que ganhou no corpo do marcador. A bola sobrou para Deyverson em projeção. O atacante driblou o goleiro Armani e completou para a rede: 1 a 0 Atlético Mineiro.

A jogo ficou marcado pelas chegadas físicas. Foram poucas chances de gol para os dois lados, muitos chutões e faltas. Esse cenário permaneceu até o segundo tempo.

O River passou a ensaiar um certo domínio com as mudanças de Gallardo. Quando parecia que o Galo poderia se complicar, brilhou novamente a estrela de Deyverson. O atacante se projetou e recebeu passe de Arana para chutar cruzado e vencer Armani pela segunda vez.

O jogo ficou aberto para o Atlético e desta vez Deyvinho virou garçom. O atacante serviu Paulinho, que chutou e contou com desvio para aumentar a vantagem: 3 a 0 e festa na Arena MRV.

