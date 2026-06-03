A BBC, publicou uma análise em sua TV inglesa destacando Vini Jr. como um dos principais candidatos ao prêmio de Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2026. Apesar de seu histórico de oito ou nove gols em 47 ou 48 jogos pela seleção brasileira, a expectativa é que Vini Jr. seja uma das principais armas ofensivas do Brasil no torneio, dada sua evolução e desempenho recente em grandes palcos do futebol europeu.

Concorrência de peso pela Chuteira de Ouro

A disputa pela Chuteira de Ouro promete ser acirrada, com uma lista de talentos globais. Além de Vini Jr., outros atacantes de renome mundial são frequentemente citados como fortes candidatos. Entre eles estão Kylian Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) e Cristiano Ronaldo (Portugal). A performance coletiva de suas respectivas seleções será crucial para o desempenho individual na corrida pelo prêmio.

Veja lista completa:

Favoritos à Chuteira de Ouro da Copa de 2026, segundo a BBC:

Kylian Mbappé (França)

Harry Kane (Inglaterra)

Lionel Messi (Argentina)

Lamine Yamal (Espanha)

Erling Haaland (Noruega)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Vinicius Júnior (Brasil)

Ousmane Dembélé (França)

Lautaro Martínez (Argentina)

Julián Álvarez (Argentina)

Candidatos a surpresa, segundo a BBC: