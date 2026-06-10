A seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo de 2026 conta com alguns dos jogadores mais bem remunerados do futebol mundial. Um levantamento, divulgado pelo portal ge, com base em dados do site Capology, revelou o top 10 dos atletas com os maiores salários anuais, destacando Vini Jr. na liderança e a ausência de Neymar da lista dos mais bem pagos.
Quem são os jogadores mais bem pagos da seleção brasileira?
O atacante Vini Jr., do Real Madrid, lidera o ranking com vencimentos anuais estimados em R$ 146,2 milhões. Em seguida, está o volante Casemiro, que recebia R$ 122,6 milhões por ano no Manchester United, enquanto Raphinha, do Barcelona, fecha o pódio, com um salário anual de R$ 97,5 milhões. Anualmente, a lista dos dez jogadores mais bem pagos da seleção brasileira é a seguinte:
- Vini Jr. (Real Madrid): R$ 146,2 milhões
- Casemiro (Manchester United): R$ 122,6 milhões
- Raphinha (Barcelona): R$ 97,5 milhões
- Ederson (Fenerbahçe): R$ 92,4 milhões
- Fabinho (Al-Ittihad): R$ 81,9 milhões
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): R$ 78,6 milhões
- Gabriel Martinelli (Arsenal): R$ 63,1 milhões
- Matheus Cunha (Manchester United): R$ 63,1 milhões
- Ibañez (Al–Ahli): R$ 57,2 milhões
- Bruno Guimarães (Newcastle United): R$ 56,1 milhões
Por que Neymar está fora do top 10 de salários?
A principal surpresa do levantamento é a ausência de Neymar entre os dez maiores salários da seleção brasileira. O atacante, que atualmente defende o Santos, tem um salário anual estimado em R$ 53,8 milhões. A explicação para sua não inclusão no top 10 reside no critério utilizado para a elaboração da lista, que considera apenas a remuneração salarial paga pelos clubes, excluindo contratos comerciais e direitos de imagem, que historicamente representam uma parcela significativa dos ganhos de Neymar.