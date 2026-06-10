A seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo de 2026 conta com alguns dos jogadores mais bem remunerados do futebol mundial. Um levantamento, divulgado pelo portal ge, com base em dados do site Capology, revelou o top 10 dos atletas com os maiores salários anuais, destacando Vini Jr. na liderança e a ausência de Neymar da lista dos mais bem pagos.

Quem são os jogadores mais bem pagos da seleção brasileira?

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, lidera o ranking com vencimentos anuais estimados em R$ 146,2 milhões. Em seguida, está o volante Casemiro, que recebia R$ 122,6 milhões por ano no Manchester United, enquanto Raphinha, do Barcelona, fecha o pódio, com um salário anual de R$ 97,5 milhões. Anualmente, a lista dos dez jogadores mais bem pagos da seleção brasileira é a seguinte:

Vini Jr. ( Real Madrid ): R$ 146,2 milhões

( ): R$ 146,2 milhões Casemiro ( Manchester United ): R$ 122,6 milhões

( ): R$ 122,6 milhões Raphinha ( Barcelona ): R$ 97,5 milhões

( ): R$ 97,5 milhões Ederson ( Fenerbahçe ): R$ 92,4 milhões

( ): R$ 92,4 milhões Fabinho ( Al-Ittihad ): R$ 81,9 milhões

( ): R$ 81,9 milhões Marquinhos ( Paris Saint-Germain ): R$ 78,6 milhões

( ): R$ 78,6 milhões Gabriel Martinelli ( Arsenal ): R$ 63,1 milhões

( ): R$ 63,1 milhões Matheus Cunha ( Manchester United ): R$ 63,1 milhões

( ): R$ 63,1 milhões Ibañez ( Al – Ahli ): R$ 57,2 milhões

( ): R$ 57,2 milhões Bruno Guimarães (Newcastle United): R$ 56,1 milhões

Por que Neymar está fora do top 10 de salários?

A principal surpresa do levantamento é a ausência de Neymar entre os dez maiores salários da seleção brasileira. O atacante, que atualmente defende o Santos, tem um salário anual estimado em R$ 53,8 milhões. A explicação para sua não inclusão no top 10 reside no critério utilizado para a elaboração da lista, que considera apenas a remuneração salarial paga pelos clubes, excluindo contratos comerciais e direitos de imagem, que historicamente representam uma parcela significativa dos ganhos de Neymar.