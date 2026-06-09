Convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que saiu lesionado do amistoso contra o Egito, Éderson se apresentou à seleção brasileira na última terça-feira, 9. O volante da Atalanta é o sexto meio-campista convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo 2026.
Primeiro treino com a seleção
O volante participou pela primeira vez das atividades com o restante do elenco com foco para a partida de estreia do Mundial, contra Marrocos.
Agenda do Brasil na Copa do Mundo
- Brasil x Marrocos: 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey-Nova York, Estados Unidos.
- Brasil x Haiti: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.
- Brasil x Escócia: 24 de junho (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos.