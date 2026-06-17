A seleção uzbeque e a seleção colombiana se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 23h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, marca a estreia do Uzbequistão em Mundiais.
Destaques das Equipes
A seleção uzbeque, sob o comando do técnico Fabio Cannavaro, faz sua primeira aparição em uma Copa do Mundo. A equipe tem como um de seus destaques o zagueiro Abdukodir Khusanov, que atua no Manchester City.
A seleção colombiana retorna ao Mundial após não participar da edição de 2022. Comandada por Néstor Lorenzo, a equipe busca reafirmar seu protagonismo e conta com nomes como Luis Díaz, do Bayern de Munique, e James Rodríguez.
Onde Assistir e Horário
- Uzbequistão x Colômbia
- Competição: Copa do Mundo 2026 — 1ª rodada (Grupo K)
- Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 23h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Azteca (Cidade do México, México)
- Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV e Globoplay