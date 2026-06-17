A seleção uzbeque e a seleção colombiana se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 23h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026. A partida, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, marca a estreia do Uzbequistão em Mundiais.

Destaques das Equipes

A seleção uzbeque, sob o comando do técnico Fabio Cannavaro, faz sua primeira aparição em uma Copa do Mundo. A equipe tem como um de seus destaques o zagueiro Abdukodir Khusanov, que atua no Manchester City.

A seleção colombiana retorna ao Mundial após não participar da edição de 2022. Comandada por Néstor Lorenzo, a equipe busca reafirmar seu protagonismo e conta com nomes como Luis Díaz, do Bayern de Munique, e James Rodríguez.

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