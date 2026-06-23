Portugal entra em campo nesta terça-feira, 23, às 14h00, para enfrentar o Uzbequistão. A partida, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026, será realizada no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

O favoritismo luso em solo americano

Sob o comando do técnico Roberto Martínez, a seleção portuguesa chega para este duelo buscando consolidar seu favoritismo no grupo. Com um elenco recheado de estrelas do futebol europeu, a equipe sabe que uma vitória na segunda rodada é o caminho para encaminhar a classificação e ganhar moral para os desafios das fases eliminatórias.

O desafio asiático sob a batuta de Cannavaro

Do outro lado, o Uzbequistão aposta na experiência e na mentalidade vencedora de seu treinador, o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro. A equipe asiática, que busca surpreender a potência europeia. Para isso, os comandados de Cannavaro devem apostar em uma defesa sólida e compacta, explorando os contra-ataques e a organização tática para tentar ferir o adversário.

Onde assistir e detalhes da partida

O duelo, que terá a arbitragem do marroquino Jalal Jayed e será transmitido na CazéTV, pelo YouTube.