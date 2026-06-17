A Copa do Mundo FIFA 2026 inicia com um dos confrontos mais aguardados do Grupo L: a seleção inglesa e a seleção croata se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 17h (horário de Brasília). A partida marca a estreia de ambas as seleções no torneio e será realizada no moderno AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
Cenário do Grupo L na Copa 2026
Inglaterra e Croácia integram o Grupo L da Copa do Mundo 2026, ao lado de Gana e Panamá. Todas as equipes iniciam com 0 pontos e 0 jogos. O técnico Thomas Tuchel comanda a seleção inglesa, buscando um início forte para a campanha, enquanto Zlatko Dalic lidera a equipe croata, conhecida por sua resiliência e experiência em grandes torneios.
Ficha Técnica da Partida
Inglaterra x Croácia
Competição: Copa do Mundo FIFA 2026 — 1ª rodada (Grupo L)
Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 17:00 (horário de Brasília)
Local: AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos)
Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv, CazéTV
Árbitro: Clément Turpin (FRA)