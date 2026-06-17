As seleções de Gana e Panamá farão sua estreia na Copa do Mundo FIFA 2026 nesta quarta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília). O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo L, acontecerá no BMO Field, em Toronto, Canadá.
Como Chegam as Seleções
Gana chega para sua quinta participação em Copas do Mundo, com o objetivo de replicar ou superar a campanha de 2010, quando alcançou as quartas de final. A equipe africana é comandada pelo experiente técnico português Carlos Queiroz, que assume sua quinta Copa do Mundo como treinador.
Já o Panamá disputa sua segunda Copa do Mundo, após a estreia em 2018, e busca conquistar seu primeiro ponto na história da competição. A seleção panamenha é liderada pelo técnico hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, que é o treinador com mais tempo à frente da equipe.
Onde assistir
Gana x Panamá
Competição: Copa do Mundo FIFA 2026 — 1ª rodada (Grupo L)
Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 20h (horário de Brasília)
Local: BMO Field (Toronto, Canadá)
Onde assistir: CazéTV