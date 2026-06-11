A Copa do Mundo de 2026 terá seu pontapé inicial nesta quinta-feira, 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo A, será realizada no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, a partir das 16h (horário de Brasília).

Abertura Histórica da Copa do Mundo

O duelo entre a seleção mexicana e a seleção sul-africana marca a reedição do jogo de abertura do Mundial de 2010, sediado na África do Sul. O Estádio Azteca, palco da estreia, é um local de grande simbolismo para o futebol, tendo sediado finais de Copas do Mundo em 1970 e 1986.

Informações da Partida

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a estreia da Copa do Mundo por diversos canais. A arbitragem da partida será comandada pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio.