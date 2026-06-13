Durante o jogo Catar x Suíça deste sábado, 13, no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia, muito espectadores comentaram nas redes sociais sobre o uniforme usado pelos jogadores do país alpino. No caso, comentários positivos sobre o design da peça.

Segundo o site da loja da Puma, fornecedora esportiva da seleção europeia, a “Camisa reserva da Suíça 2026” revela na cores branca e verde traços da topografia do país e também inspirado no passaporte dos suíços.

O documento em questão foi lançado no início de 2025, com design assinado pelo escritório RETINAA, de Genebra. Conforme reportado pelo jornal Folha de S. Paulo à época, cada elemento da peça é uma homenagem a um marco suíço: “as linhas brilhantes sob luz ultravioleta, por exemplo, reproduzem mapas hidrológicos”, diz o texto da publicação.

Para além do redesenho arrojado, a ideia de trabalhar tamanha compexidade é impedir possíveis falsificações.

Uniformes suíços

Assim como o uniforme visitante citado, o tradicional uniforme suíço em vermelho também mantém as mesmas influências, com gráficos em relevo e efeito brilhantes na parte frontal, que criam sensação de profundidade e movimento.